Haberler

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sürekli sağ kolunu hareket ettirmeden yürümesi dikkat çekti. Eski bir KGB ajanı olan Putin'in KGB ajanlarının silahlarını hızlıca çekebilmek için sağ kollarını vücutlarına yakın tutma alışkanlığı terk edemediği iddia edildi.

  • Vladimir Putin'in yürürken sağ kolunu neredeyse hiç hareket ettirmemesi, KGB eğitim kılavuzlarından kaynaklanan 'Silahşör Yürüyüşü' olarak adlandırılan bir davranıştır.
  • Bu yürüyüş tarzı, ajanların olası bir tehdit anında silahlarını hızla çekmelerini sağlamak amacıyla sağ eli vücuda yakın tutma prensibine dayanır.
  • Putin'in asimetrik kol sallama eksikliği, bazı nörolojik sorun iddialarına rağmen, KGB'de kazanılmış profesyonel bir davranışsal adaptasyon olarak değerlendirilmektedir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyunda dikkat çeken asimetrik yürüyüş tarzının ardındaki sırrın, eski görevi olan KGB ajanlığı eğitimine dayandığı iddia edildi.

PUTİN'İN SAĞ KOLUNU OYNATMADIĞI "SİLAHŞÖR YÜRÜYÜŞÜ"

Gözlemcilere göre Putin, yürürken sağ kolunu neredeyse hiç hareket ettirmemekte, bu da eski bir KGB ajanının silahını hızla çekmeye hazır olma alışkanlığı olarak yorumlanıyor. Bu davranış, uzmanlar tarafından "Silahşör Yürüyüşü" (Gunslinger's Gait) olarak adlandırılıyor.

"KGB GÜNLERİNDEN KALMA ESKİ BİR ALIŞKANLIK" İDDİASI

KGB eğitim kılavuzlarından kaynaklandığı düşünülen bu duruş, ajanların olası bir tehdit anında silahlarına saniyeler içinde ulaşmalarını sağlamak amacıyla sağ eli kılıfa veya vücuda yakın tutma prensibine dayanıyor. Putin'in yürüyüşü, bazı nörolojik sorun iddialarına neden olsa da, bu asimetrik kol sallama eksikliğinin büyük ölçüde KGB'de kazanılmış profesyonel bir davranışsal adaptasyon olduğu, yani ajanlık refleksinin bir uzantısı olduğu belirtiliyor.

SİLAHŞÖR YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Bu davranış, "Silahşör Yürüyüşü" (İngilizce: "Gunslinger's Gait") olarak bilinen bir yürüyüş biçimiyle ilişkilidir ve gerçekten de KGB eğitimi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Temel amaç, bir tehlike anında silahı hızla çekebilmek için atış yapılan eli (çoğu ajanda sağ el) kılıfın veya cebin yakınında, vücuda yakın ve daha az hareketli tutmaktır.

Bazı araştırmalar, bu yürüyüş tarzının KGB eğitim kılavuzlarında belirtilen talimatlardan kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu talimatlara göre, ajanlara silahlarını göğüslerine yakın sağ ellerinde tutmaları ve genellikle sol taraflarını hareket yönüne çevirerek ilerlemeleri söylenmiştir. Bu duruşun, beklenmedik bir çatışma durumunda silahın hızlıca çekilmesini kolaylaştırdığı belirtilir.

Rusya Devlet Başkanı ve eski bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in yürüyüşünde bu asimetrik kol sallama (sağ kolun daha az sallanması) tarzı belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir. Bu durum, ilk başta Parkinson hastalığı gibi nörolojik sorunlarla ilişkilendirilse de, daha sonraki çalışmaların çoğu, bunun KGB eğitimiyle kazanılmış bir davranışsal adaptasyon olduğu sonucuna varmıştır.

Dolayısıyla, bu alışkanlık KGB ajanlarının silahlarını hızla çekebilmeleri için uyguladıkları bir eğitim uygulaması olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Putin yoksa elbeylimi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Volkan Demirel, Gençlerbirliği kariyerine kötü başladı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.