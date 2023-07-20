Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Çocuk Şenliği'nde çocuklar eğlendi. Şenlik alanında çocuklara şişme oyuncaklar, mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Etkinlik 23 gün boyunca devam edecek.

Pursaklar'da 3'üncü Çocuk Şenliği etkinliği

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından 3'üncü kez düzenlenen Çocuk Şenliği'nde eğlence tavan yaptı.

Pursaklar Saray Meydanı'nda düzenlenen Çocuk Şenliği'ne aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Şenlik alanında çocuklar şişme oyuncaklar ile eğlendi. Çocuklara, mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. 9 ayrı bölgede 23 gün boyunca sürecek etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtılacak.

Şenlik alanına gelerek çocuklarla vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise çocukların yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl 3'üncüsü'nü düzenlediğimiz Pursaklar Çocuk Şenliği'miz devam ediyor. 9 ayrı bölgede 23 gün sürecek etkinliğimizde sürpriz hediyeler, sürpriz yarışmalar, mısır, pamuk şekeri ikramları çocuklar için olacak. Onlar eğlensin diye bu programları yapıyoruz" dedi.

3'üncü çocuk etkinliği Pursaklar Saray Meydanı'nda 23 gün boyunca sürecek.