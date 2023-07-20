Pursaklar Belediyesi 3. Çocuk Şenliği Başladı

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Pursaklar Çocuk Şenliği başladı. Şenlik kapsamında Saray Selçuklu Meydanı'nda şişme oyun parkı kuruldu. Şenlikte, kukla, illüzyon ve palyaço gösterileri de yer aldı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 9 ayrı bölgede 23 gün sürecek etkinliklerde sürpriz hediyeler ve yarışmalar olacağını, çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunacaklarını bildirdi.