Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
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Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
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Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir programda sahnedeyken seyirciler arasında babasını fark edince sahneden inerek babasının yanına gitti ve elini öptü. Duygusal anlar izleyicilerden alkış alırken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İslami sohbetleriyle geniş bir kesim tarafından takip edilen Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir programda duygu dolu bir an yaşadı. Sahnedeyken seyirciler arasında babasını gören Cübbeli, konuşmasına ara vererek hemen sahneden indi.

YANINA GİDİP ELİNİ ÖPTÜ

Kalabalığın arasına yönelen Cübbeli Ahmet Hoca, babasının yanına giderek elini öptü. Bu anlar salondaki izleyicilerden alkış alırken, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

"EDEP SEN NE GÜZEL ŞEYSİN"

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Pek çok kullanıcı "Edep sen ne güzel şeysin", "Güzel bir örnek teşkil etti", "Her şey büyüğe saygıyla başlar", "Çok güzel bir görüntü" şeklinde yorumlar yaptı.

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü olan Cübbeli Ahmet Hoca, 27 Şubat 1965 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren dini ilimlere ilgi duymuş, medrese eğitimi alarak Arapça, fıkıh, tefsir ve hadis gibi alanlarda kendini geliştirmiştir. En çok tanındığı isimle "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak anılan Ünlü, sohbet tarzındaki vaazlarıyla geniş kitlelere hitap etmektedir.

İsmailağa Cemaati mensubu olarak bilinen Cübbeli Ahmet, televizyon programları, sosyal medya içerikleri ve halk sohbetleriyle tanınır. Kimi zaman tartışmalı çıkışlarıyla da gündeme gelen Cübbeli Ahmet, güncel dini meseleler hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekmektedir.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıfasistbiryigit:

nolmuş babasının elini öptüyse sanki wanda nara'yı öptü teallaaaamm babasının elini öpmezse sıkıntı

Yorum Beğen1
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Allah a şirk koşan kendini peygamberle kıyaslayan duygusal anlar yaşatmış vay be

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