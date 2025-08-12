Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Güney Marmara Fay Hattı Uyarısı

AZAD Medeni Kahraman'ın iki hafta önce bir TV kanalındaki programına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir'in de dahil olduğu Güney Marmara fay hattı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Programda Türkiye'nin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz eden Ersoy, Güney Marmara fay hattı üzerinde daha fazla durulması gerektiğini söyleyerek, "Kuzey Marmara fay hattını o kadar çok konuştuk ki güneyi ihmal ettik. Bolu'dan Balıkesir'e kadar artarak uzanan fay hattı üzerinde büyük bir deprem beklenebilir" dedi.

'TÜRKİYE'DE OLUŞABİLECEK EN BÜYÜK DEPREM 8 BÜYÜKLÜĞÜNDEDİR'

Prof. Dr. Ersoy, programda şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye'den 8'in üzerinde deprem çıkmaz ve bunu bir defa 1939'da Erzincan depreminde yaşadık. Bizim yaşayabileceğimiz maksimum deprem büyüklüğü 8, bundan büyük deprem olmaz."