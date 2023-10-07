Polis ve bekçiler otomobilde kedi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uygulama esnasında polis ve bekçiler durdurdukları bir otomobilde motor kısmından gelen ses üzerine harekete geçerek iki yavru kediyi kurtardı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uygulama esnasında polis ve bekçiler durdurdukları bir otomobilde kedi kurtarma operasyonu gerçekleştirdiler. Motor kısmından gelen ses üzerine harekete geçen ekipler iki yavru kediyi kurtardı.

Akyazı ilçesinde uygulama yapan polis ve bekçiler İlçe Spor Müdürü Adem Altun idaresindeki otomobili rutin kontroller için durdurdu. Bu esnada aracın motor kısmından kedi sesinin geldiğini fark eden ekipler, otomobilin kaputunu açtı. Motorun alt kısmına giren iki yavru kedi ekipleri uzun uğraşları neticesinde kurtarıldı. Trafik polislerince kontrol amacı ile durdurulduğunu belirten otomobil sürücüsü Altun ise, "Aracın altından bir ses geliyor denildi. Kaputu açtığımızda bir tanesi geziyordu, diğeri ise motorun altına girmişti. Uzun uğraşlar sonunda iki kediyi de sağ olarak çıkarmayı başardık" dedi. - SAKARYA