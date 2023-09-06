Sultangazi'de polis, suyla dolan evde mahsur kalan yatalak hastayı böyle kurtardı

Sultangazi'de şiddetli yağışın ardından sel suyunun bastığı bir evdeki yatalak yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti. Bele kadar suya giren polis ekipleri yaşlı kadını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de şiddetli yağışın ardından bir evi sel suyu bastı. Evde mahsur kalan yatalak yaşlı kadını polis ekipleri kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BODRUM KATI SUYLA DOLDU

İstanbul'da Başakşehir ve Küçükçekmece'de dün akşam aniden bastıran sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybederken, işyerlerinde ve evlerde büyük çapta hasar oluşmuştu. Sultangazi Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daire de sel suyuyla doldu.

YATALAK YAŞLI KADININ YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

Evde yaşayan Melek Dokgöz adlı yatalak yaşlı kadın içeride mahsur kaldı. Yardım isteyen yaşlı kadının imdadına polis ekipleri yetişti. Bele kadar suya giren polis ekipleri, Melek Dokgöz'ü selden kurtardı.

CEP TELEFONU KAMERASI KAYDETTİ

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ve sağlık ekiplerinin çabalarıyla kurtarılan yaşlı kadın, ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.