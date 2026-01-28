Haberler

Erzincan'da 'Nazar Boncuğu' olarak bilinen Polat Gölü buz tuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Polat Gölü, soğuk hava nedeniyle donarak muhteşem manzaralar oluşturdu. İliç Belediye Başkanı, gölün güzelliklerini sosyal medyada paylaştı.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde bulunan ve halk arasında 'nazar boncuğu' olarak tarif edilen Polat Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu; ortaya güzel manzaralar çıktı.

İliç ilçesine bağlı Boyalık ve Hasanova köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 350 metre çapındaki dairesel yapısıyla dikkat çeken göl, soğuk hava nedeniyle dondu. İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, Polat Gölü'nün donmuş görüntülerini sanal medyadan paylaşıp, "Munzur Dağları'nın manzarası içinde, İliç Barajı ve Aydınlık Kanyon'a komşu bu güzel gölümüz, doğanın bize sunduğu en özel duraklardan biri olarak keşfedilmeyi bekliyor. Her mevsim ayrı güzel, her karede ayrı huzur" dedi.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi

Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi