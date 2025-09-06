Haberler

Plan yaparken iki kere düşünün! Hafta sonunu yağmurlar esir alacak

Güncelleme:
Ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde uzun süredir beklenen yağış hafta sonu etkili olacak. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları da kademeli olarak düşecek.

YAĞMURLAR GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Hafta sonunda özellikle kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi genelinde hem cumartesi hem pazar günü aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." dedi. Çelik, yağışların özellikle yarın Marmara'nın doğusunda, Kütahya ile Eskişehir ve Düzce çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını belirtti.

ANKARA VE İSTANBUL YAĞMURLU

Çelik, Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek, Ankara'daki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İstanbul'da yarın ve pazartesi günleri kısa süreli de olsa yerel yağışların beklendiğini söyleyen Çelik, İstanbul'daki en yüksek sıcaklığın ise 27 ila 28 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

06.09.2025 Cumartesi:

Gökgürültülü sağanak yağmurlu, 20°C – 26°C

Yağış: 3 ila 10 kg/m²

07.09.2025 Pazar:

Parçalı bulutlu, 21°C – 27°C

Yağış: Yerel yağmurlu

08.09.2025 Pazartesi:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 28°C

Yağış: Yerel yağmurlu

09.09.2025 Salı:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 30°C

Yağış: Yerel yağmurlu

10.09.2025 Çarşamba:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 28°C

Yağış: Yerel yağmurlu

11.09.2025 Perşembe:

Gökgürültülü sağanak yağmurlu, 19°C – 26°C

Yağış: 5 ila 15 kg/m²

Alper Kızıltepe - Yaşam
