Pişirmek için aldığı balıklardan birinin hareket ettiğini gören kadın büyük panik yaşadı
Akşam yemeğinde pişirmek için balık alan kadın, temizleyeceği esnada poşetteki balıklardan birinin hareket ettiğini görünce büyük panik yaşadı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
Son dönemlerde farklı mecralarda paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı akşam yemeği için balık pişirmek isteyen bir kadın...
Mutfakta poşetin ağzını açınca balıklardan birinin hareket ettiğini gören kadın, o esnada büyük panik yaşadı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Canlı balık dediğin budur", "Ne korkuyorsun, sanki köpekbalığı", "Ne güzel işte taze balık böyle olur", "At suya besle" şeklinde yorumlar yapıldı.