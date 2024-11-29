Pişirmek için aldığı balıklardan birinin hareket ettiğini gören kadın büyük panik yaşadı

Son dönemlerde farklı mecralarda paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı akşam yemeği için balık pişirmek isteyen bir kadın...

Mutfakta poşetin ağzını açınca balıklardan birinin hareket ettiğini gören kadın, o esnada büyük panik yaşadı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Canlı balık dediğin budur", "Ne korkuyorsun, sanki köpekbalığı", "Ne güzel işte taze balık böyle olur", "At suya besle" şeklinde yorumlar yapıldı.