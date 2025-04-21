Pide, tost ve sandviçe peynir ayar! Artık böyle satılamacak

Tarım Ve Orman Bakanlığı, tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gıda etiketlerinde yeni bir döneme geçti. Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzunda kapsamlı değişikliklere imza attı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, içeriğinde kaşar peyniri bulunmayan ürünlerde "kaşarlı" ifadesi kullanılamayacak. Bu kapsamda pide, tost, sandviç gibi ürünler, içeriğindeki peynir türüne göre açık şekilde tanımlanmak zorunda olacak. Örneğin; artık "kaşarlı tost" ifadesi yalnızca kaşar peyniri içeren ürünler için geçerli olacak, eritme peynirle hazırlanmış ürünler "eritme peynirli tost" şeklinde etiketlenecek.

AYNI ŞEY SANDVİÇDE DE GEÇERLİ

Benzer şekilde, kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviç de eritme peynirli sandviç olarak satılacak.

Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da fıstıklı baklava yerine "yer fıstıklı" ifadesi kullanılabilecek.