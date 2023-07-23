Phaselis Antik Kenti'nde ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde bir ağaç gövdesi yola devrildi ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı ve antik kent içindeki ulaşım tali yoldan sağlanıyor. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.