Phaselis Antik Kenti'nde ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
Yaşam Haberleri
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde bir ağaç gövdesi yola devrildi ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı ve antik kent içindeki ulaşım tali yoldan sağlanıyor. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.
Phaselis Antik Kenti'nde üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki antik kentte bir ağaç gövdesinden kırılıp yola devrildi.
Bu sırada ağacın devrildiği alanda park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluşurken, yol ulaşıma kapandı.
Antik kent içindeki ulaşım tali yoldan sağlanırken, jandarma ekiplerinin bölgede incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Yasin Tunçer - Yaşam