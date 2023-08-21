Pendik'te Park Halindeki Nakliye Kamyonu Alev Aldı

Pendik'te park halindeki nakliye kamyonu, araç sürücünün eşya taşıdığı sırada alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında yükselen alevler yakın noktada bulunan iki katlı bir eve de zarar verdi.

Pendik'te park halindeki nakliye kamyonu, araç sürücünün eşya taşıdığı sırada alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında yükselen alevler yakın noktada bulunan iki katlı bir eve de zarar verdi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Pendik Dumlupınar Mahallesi Antalya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgay Bıçak hakimiyetindeki nakliye kamyonu eşya taşıyacağı adresin önüne geldiği esnada motor kısmından dumanlar yükseldi. Eşya taşıyan Bıçak, patlama sesleriyle durumu fark etti. Motor kısmında başlayan yangın bir anda tüm aracı sardı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken polis ekipleri ise sokak üzerinde önlem aldı. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yanındaki binaya sirayet etti

Alevlerin hızla büyüdüğü araç yangını esnasında yakın noktada bulunan iki katlı bir evde ufak çapta hasar gördü. Mahallede kısa süreli panik oluştu.

"Park halindeydi bir anda yandı"

Olaya ilişkin konuşan kamyon şoförü Turgay Bıçak, "Biz eşyaları boşaltıyorduk. Aracımız bir anda alev almaya başladı. Park halindeydi bir anda yandı. Aracımızın bakımları tamdı neden yandığını anlayamadık" dedi. - İSTANBUL