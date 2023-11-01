Pazaryeri Belediye Başkanı Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Ediyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hastanede ve evde tedavi gören hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ile birlikte hasta vatandaşları ziyaret eden Başkan Tekin, hastaların isteklerini yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her fırsatta gerek hastanede gerekse evde tedavi gören hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat İlçedeki hasta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Büyükleri, hastaları ziyaret ederek hatırlarını ve isteklerini sorduklarını anlatan Bakan Tekin, "Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Tüm hastalara şifa versin. Hastalarımızı ziyaret edip, ellerini öpüp, hayır dualarını almak bizlerin en önemli motivasyon kaynağıdır. Hastalarımızdan ve yaşlılarımızdan gelen her talebi, isteklerini hızlı bir şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Onları gerek evlerinde gerek hastanelerde ziyaret ederek moral olmaya çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK