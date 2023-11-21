Pazara gitti, evi küle döndü
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pazarda olan vatandaşın evi yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Pazara gitti, evi küle döndü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pazarda olan vatandaşın evi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, ilçenin kırsal Narlıca Mahallesi'nde sabah saatlerinde müstakil evde henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tek başına yaşayan Esmer Turan'ın o sırada pazarda olması facianın önüne geçildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam