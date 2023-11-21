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Pazara gitti, evi küle döndü

21 Kasım 2023 23:21 , Son Güncelleme: 23:22 Yaşam Haberleri Abone Ol

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pazarda olan vatandaşın evi yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.