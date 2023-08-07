Pazar İlçesinde Serinlemek İçin Tercih Edilen Ocaklı Şelalesi

Pazar ilçesinde bulunan Ocaklı Şelalesi, serinlemek isteyenlerin tercih ettiği bir mekan haline geldi. Şelale, yaz aylarında kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlara doğal bir klima etkisi sağlıyor. Pazar ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, şelalede piknik yaparak serinliğin tadını çıkarıyor. Bazı vatandaşlar ise şelalenin doğal güzelliğini fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.