Pazar İlçesinde Serinlemek İçin Tercih Edilen Ocaklı Şelalesi
Yaşam Haberleri
Pazar ilçesinde bulunan Ocaklı Şelalesi, serinlemek isteyenlerin tercih ettiği bir mekan haline geldi. Şelale, yaz aylarında kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlara doğal bir klima etkisi sağlıyor. Pazar ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, şelalede piknik yaparak serinliğin tadını çıkarıyor. Bazı vatandaşlar ise şelalenin doğal güzelliğini fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
Pazar ilçesinde serinlemek isteyenler Ocaklı Şelalesi'ni tercih etti.
Ocaklı köyü sınırlarındaki, yaklaşık 24 metreden dökülen şelale doğal klima etkisi oluşturuyor.
Yazın kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için şelaleye akın ediyor.
Tokat merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Şelalesi'ne gelenler piknik yapıp, serinliğin tadını çıkarıyor.
Şelale, Pazar ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden ve kent merkezinden vatandaşları ağırlarken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirerek doğal güzelliği sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.