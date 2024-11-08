Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun
Arkadaşıyla geldiği bir parkta aşk acısı çektiği ifade eden genci karşısına alan polis memurunun "Senden bugün ayrıldıysa onun 3-5 aylık hikayesi vardır. 3-5 ay önce o seni bitirmişti. Yani sen dolandırılıyordun" şeklinde sözleri dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
GBT sırasında kız arkadaşından ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade eden gençle polis memurunun konuşması kısa sürede viral oldu. Gence öğütler veren polis memuru "Senden bugün ayrıldıysa onun 3-5 aylık hikayesi vardır. 3-5 ay önce o seni bitirmişti. Yani sen dolandırılıyordun" dedi.
"ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ"
O ana ilişkin görüntünün altına "Tecrübe vücut bulmuş", "Çok doğru söylemiş", "Polisin külleri daha soğumamış", "Acaba polis kardeşimizin böyle bi hikayesi mi var, tecrübe mi konuştu?" şeklinde yorumlar yapıldı.
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