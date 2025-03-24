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Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı televizyon kanalları başta olmak üzere birçok firma için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Özel, "Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek için gerçekleştirilen eylemlerin ana adresi İBB yerleşkesinin olduğu Saraçhane yerleşkesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de bir kez daha kalabalığa hitap etti.

ÖZEL'DEN ÜNLÜ KAHVE ZİNCİRİ İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot çağrısı yaparak tepki çeken CHP lideri Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Özel, ünlü kahve zinciri Espressolab'den bundan sonra kahve içmeyeceklerini söyledi.

"BUNDAN SONRA KAHVELERİNİ İÇMEYECEĞİZ"

Özel şunları söyledi: Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."

"FİRMALARIN ADLARINI SÖYLEYECEĞİZ"

Özel şu ifadeleri kullandı: "Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş. Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye. Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler!"

Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

starbucks için siz size katil kahvesi içmek yakışır

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Haber Yorumlarıffdshow Freux:

Siz zaten yahudinin Starbucks ına gidiyordunuz. Gereksiz çağrı

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Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Bundan sonra özellikle espressolab'dan kahve içeceğim inadına inadına göstere göstere.

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Starbucksa gidiyorum onun yerine ben airpods kulaklığımı takarak

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Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Biliyoruz İçmiyorum Zaten

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Haber YorumlarıRevolver:

iktidar medyasının yalan haber finansörlerinin alayına boykot..!!!

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Haber YorumlarıAkıncı Bey:

Bu işin en doğru yanı CHP binasına uğramamak Boykot etmek. Hiç bu adam ve aveneleri yapmamıştır ben kefilim demiyor. Varsa yoksa AKP, Adalet yav he he

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Haber YorumlarıErcan Aksan:

işinize gelince gayet demokratsınız Ama ayağınıza Baslınca herkes düşman değil mi Allah sizin elinize düşürmesin bu milleti size muhtaç etmesin

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

su içebilirmiyiz Özgür paşam

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Haber YorumlarıOsman Tutumlu:

zıkkımın pekini

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