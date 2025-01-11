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Özgentürk: Türkiye'nin yaşadığı alçaklık yüzünden annemin cenazesine gidemedim

Özgentürk: Türkiye'nin yaşadığı alçaklık yüzünden annemin cenazesine gidemedim
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Ünlü gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk, Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Annesini 2003 yılında İstanbul'da yaşanan HSBC patlaması sırasında kaybettiğini anlatan Özgentürk, iletişim ağlarında yaşanan aksaklıklar ve kaos ortamı nedeniyle annesinin cenazesine 19 saat sonra gidebildiğini belirtti.

Ünlü gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk, Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Program boyunca samimi açıklamalarda bulunan Özgentürk, yaşadığı acı bir deneyimi ve annesiyle olan duygusal bağını izleyicilerle paylaştı.

Özgentürk, konuşmasında annesine duyduğu sevgiyi ve onu kaybettiği dönemde yaşadığı trajik anları dile getirerek şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI ALÇAKLIKTAN DOLAYI ANNEMİN CENAZESİNE GİDEMEDİM"

"Anne sevgisini en çok 20 yaşından sonra yaşadım. Annemle daha derin bir bağ kurmaya başladığım o yıllarda, ne yazık ki hayat bizi acı bir şekilde ayırdı. HSBC patlaması yaşandığında annemi kaybetmişim, bana ulaşamıyorlardı. Annemin cenazesine yetişemedim, 19 saat sonra gitmek zorunda kaldım. Türkiye'nin yaşadığı alçaklıktan dolayı annemin cenazesine gidemedim."

2003 yılında İstanbul'da yaşanan terör saldırıları sırasında HSBC Bankası'na yönelik bombalı saldırı, hem Türkiye'yi hem de dünyayı derinden sarsmıştı. Saldırılar sırasında iletişim ağlarında yaşanan aksaklıklar ve kaos ortamı, birçok insanın yakınlarıyla irtibat kurmasını engellemişti. Bu trajik olaylar, Nebil Özgentürk'ün hayatını da derinden etkiledi. Özgentürk, annesini kaybettiği o süreçte yaşadığı çaresizliği ve derin üzüntüyü dile getirirken, terörün sadece can kaybına değil, insanların hayatlarında onarılamaz yaralar açtığını vurguladı.

"ANNEMİ KAYBETMEK, HAYATIMDA DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Nebil Özgentürk, annesiyle olan anılarına değinirken, onun hayatındaki önemini bir kez daha hatırlattı. Annesinin değerini zamanla daha çok anladığını ifade eden Özgentürk, kaybın insanda bıraktığı izlerin hiçbir zaman silinmediğini söyledi.

"Annemin cenazesine gidemedim; bu, hayatım boyunca unutamayacağım bir acı olarak kaldı. Ancak bu acı, bana daha fazla insan sevgisi ve dayanışma duygusu aşıladı. İnsanlar, sevdiklerinin kıymetini hayattayken bilmeli."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Yaşam
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