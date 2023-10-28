Haberler ›› Yaşam ›› Ottelia acuminata çiçeklerinin çeşitli görüntüleri

Ottelia acuminata çiçeklerinin çeşitli görüntüleri

Çin'e özgü endemik bir tür olan ve suda yetişen Ottelia acuminata, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Du'an Yao Özerk İlçesi'ndeki Chengjiang Nehri'nde tam çiçeklenme döneminde. Bu çevre için gösterge türlerden biri olan ottelia acuminata, Yunnan-Guizhou Platosu'ndaki tatlı sularda yetişiyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)