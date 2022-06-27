Bu güvercin ne yapıyor? Otoyolda kaydedilen videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Hollanda'daki karayolunda bir güvercin, fizik yasalarının en zorunu, aerodinamik / akışkanlar mekaniğini, araçlardaki türbülansı kullanarak 100 km/s'lik hıza ulaştı.

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran video çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Güvercinin canını hiçe sayarak neden otoyolda yolculuk ettiği ise bilinmiyor.

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