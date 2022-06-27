Bu güvercin ne yapıyor? Otoyolda kaydedilen videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Haberler

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Bu güvercin ne yapıyor? Otoyolda kaydedilen videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Haberler.com - Yaşam
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Hollanda kaydedilen görüntüde karayolundaki bir güvercinin yere yakın mesafede seyir halindeki araçlarla yarıştığı görülüyor. Arkadaki araçtaki kişi tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hollanda'daki karayolunda bir güvercin, fizik yasalarının en zorunu, aerodinamik / akışkanlar mekaniğini, araçlardaki türbülansı kullanarak 100 km/s'lik hıza ulaştı.

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran video çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Güvercinin canını hiçe sayarak neden otoyolda yolculuk ettiği ise bilinmiyor.

Haberler.com - Yaşam

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