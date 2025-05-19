Otomobilin Motorunda Sıkışan Yavru Kedi 4 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Otomobilin Motorunda Sıkışan Yavru Kedi 4 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
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Konya'da, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucunda kurtarıldı ve barınağa götürüldü.

KONYA'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru Kedi, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına otomobilini park eden Mehmet Yetkin (43), geri döndüğünde motor bölümünden gelen sesi duydu. Kaputu açıp kontrol ettiğinde motorda kedi olduğunu fark eden Yetkin, durumu itfaiyeye bildirdi. Otoparka gelen itfaiye ekipleri 4 saat süren çalışmayla otomobilde sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kedi, barınağa götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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