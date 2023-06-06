Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı... O anlar kamerada

Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'tan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; Uşak'tan Ankara istikametine seyir halinde olan Osman Aydoğuş, kontrolündeki 35 JK 347 plakalı otomobille yol kenarında yük indirmek için park halinde olan 26 KC 255 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma etkisiyle otomobil dorsenin altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücü Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken tır sürücüsü E.T. ise ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.