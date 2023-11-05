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Oto galeride yangın: Mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kırklareli'nde bir oto galeride çıkan yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kurtarılma anı ise kameraya yansıdı. Yangında 2 araç ve galeri hasar gördü.