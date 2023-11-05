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Oto galeride yangın: Mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

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Yaşam Haberleri

Kırklareli'nde bir oto galeride çıkan yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kurtarılma anı ise kameraya yansıdı. Yangında 2 araç ve galeri hasar gördü.

Oto galeride yangın: Mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Köpeğin kurtarılma anı kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir oto galeride çıkan yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde Tolga Emre'ye ait galeride yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Galeride çıkan yangın araçlara sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahalesi sırasında Emre 2. katta köpeği olduğunu söyledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ardından itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler köpeği kurtararak sahibine teslim etti.

Öte yandan yangında 2 araç ve galeri hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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