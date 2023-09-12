Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, otluk alandan çam ağacının tutuşmasıyla villalara sıçradı. Bir villanın çatısı tamamen yanarken, diğer villalarda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele etti.

Otluk alanda çıkan yangın, çam ağacının kozalağından lüks villalara sıçradı

Bir villanın çatısı yanarak küle döndü, bir başka villada maddi hasar meydana geldi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, villalara sıçradı. Olayda bir villanın çatısı tamamen yanarken, bazı villalarda maddi zarar meydana geldi. Yangının otluk alanda çıktıktan sonra çam ağacının tutuşmasıyla villalara atladığını öğrenildi. Vatandaşlar ise yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, Tepe Mahallesi Köşk Mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre; otluk alanda çıkan yangın çam ağacının üzerinden milyon dolarlık villaların olduğu alana sıçradı. Olayda 1 villanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir başka villada ise maddi hasar oluştu. Villada yaşayanlar havuzlarında bulunan suları kovalarla alarak yangını söndürmeye çalıştı. Çok sayıda vatandaş da çeşme hortumu ile yangına müdahale etti. Diğer taraftan yangının 200 metre uzaklıkta bulunan 200 kişilik öğrenci yurduna varmadan söndürülmesiyle büyük bir tehlikenin önüne geçildi.

Vatandaşlar yangının otluk alanda başladıktan sonra çam ağacının tutuşmasıyla villalara atladığını söyledi. Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı havadan bir helikopter de destek verdi. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 4 araç ve 30 personelle müdahalesiyle söndürüldü.