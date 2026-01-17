Osmaniye'nin Yaylaları Karla Kaplandı

OSMANİYE'nin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalar, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Bölgede beyaz örtü ile sis bulutu eşsiz manzaralar oluşturdu.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Amanos Dağları eteklerinde bulunan Zorkun, Olukbaşı, Küreci, Mitisin yayları ile Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Karıncalı Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının dallarına tutunan kar ve sis bulutları ile çevrili yayla evleri, görsel şölen sundu. Eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın edenler, dönüş yolunda güneşin batışı ile Akdeniz'in mavi sularını izleme fırsatı buldu. Güneş ışınlarının denizin mavi sularına yansıdığı anlar da dron kamerasıyla kaydedildi.

