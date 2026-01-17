Haberler

Osmaniye'nin Yaylaları Karla Kaplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan yaylalar, eşsiz manzaralar sunuyor. Ziyaretçiler güneşin batışı ile Akdeniz'in mavi sularını izleme fırsatı buldu.

OSMANİYE'nin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalar, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Bölgede beyaz örtü ile sis bulutu eşsiz manzaralar oluşturdu.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Amanos Dağları eteklerinde bulunan Zorkun, Olukbaşı, Küreci, Mitisin yayları ile Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Karıncalı Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının dallarına tutunan kar ve sis bulutları ile çevrili yayla evleri, görsel şölen sundu. Eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın edenler, dönüş yolunda güneşin batışı ile Akdeniz'in mavi sularını izleme fırsatı buldu. Güneş ışınlarının denizin mavi sularına yansıdığı anlar da dron kamerasıyla kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü

Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor