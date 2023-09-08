Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, motor kısmında çıkan yangın sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Otobüs şoförü, yolcuları tahliye ettikten sonra yangına müdahale edildi ve yangın söndürüldü. İncelemeler devam ediyor.

OSMANİYE'de seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmında alev alması sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Diyarbakır- Ankara seferini yapan 73 FA 555 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Osmaniye Otogarı'ndan yolcu aldıktan sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında motor kısmında yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanı gören ismi öğrenilemeyen şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Motor kısmında başlayıp, kısa sürede aracı tamamen saran yangın sonrası bölgeye Osmaniye ve Toprakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.