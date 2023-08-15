Osmaniye'de Yayla Sakinleri Defne Yaprağı Kurutma Fabrikasına Karşı Çıkıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de, vatandaşlar evlerinin bulunduğu alana defne yaprağı kurutma fabrikası kurulacak olmasına tepki gösterdi. Yaylaya temiz hava almaya geldiklerini belirten Şevket Tülek, "Burası yayla yeri, depremden diğer bazı sorunlardan dolayı evimize yazın ve kışın devamlı gelmekteyiz. Buraya bu fabrika yapılırsa özelliği kaybolur gider. Biz de burada yayla yerimizde rahat edemeyiz. Burada yaklaşık 25-30 tane ev var. Bu evlerin hiçbiri buraya defne fabrikasının yapılmasını istemiyor" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Zaten depremde evlerimiz gitti. Kışın burada yaşıyoruz. Kışında fabrika çalışacak bu defa da burada gürültüden yaşayamayacağız" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyü yaylası yaklaşık 35-30 evin bulunduğu Elmalı-Kayseri mevkiinde yapılmak istenen defne yaprağı kurutma fabrikasına yayla sakinleri karşı çıkıyor.

"DEFNE FABRİKASININ YAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

Yaylada yaşayan vatandaşlardan Şevket Tülek şunları söyledi:

"Buraya defne fabrikası yapılmak isteniyor. Burada biz mahalleli yaylacı olarak burada herhangi bir defne fabrikasının buraya yapılmasını istemiyoruz. Burası yayla yeri depremden diğer bazı sorunlardan dolayı evimize yazın ve kışın devamlı gelmekteyiz. Buraya bu fabrika yapılırsa özelliği kaybolur gider. Biz de burada yayla yerimizde rahat edemeyiz. Burada yaklaşık 25-30 tane ev var. Bu evlerin hiçbiri buraya defne fabrikasının yapılmasını istemiyor. Çocuğum otizm hastası, torunum, kendi oğlumun bir tanesi psikolojik sorunu var elinde doktor raporları var; yayla yerine gelmesini tercih ediyorlar. Biz de burayı tercih ettik. Bu fabrika kurulduğu zaman buraya toz, duman, gürültü tozdan dumandan aynı zamanda ekeceğimiz bitkiyi de etkiler bu fabrika. Organik gıdalarla beslenmek istiyoruz bizim de yaşama hakkımız değil mi?"

"DEPREMDEN KAÇTIK"

Yaylada oturan bir vatandaş ise, "Buraya depremden kaçtık İskenderun'dan geldik. Huzur buluruz dedik, yayla evi olarak geldik ama bu defada etrafımızın her tarafı fabrikalarla çevriliyor. 55-60 yaşından sonra ciğerlerimi burada temizleyeyim diye geldim ama maalesef burada da bize demek ki yaşama hakkı yok. Zaten depremde evlerimiz gitti. Kışın burada yaşıyoruz. Kışın da fabrika çalışacak bu defa da burada gürültüden yaşayamayacağız. Artık kendilerinin taktirine bırakıyorum" dedi.