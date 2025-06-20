Hidrosefali hastalığına rağmen mezun oldu

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OSMANİYE'de, 'Hidrosefali' hastalığı nedeniyle yürüme engeli bulunan 8'inci sınıf öğrencisi Kübra Sercan mezun oldu.

OSMANİYE'de, 'Hidrosefali' hastalığı nedeniyle yürüme engeli bulunan 8'inci sınıf öğrencisi Kübra Sercan mezun oldu. Toprakkale ilçesi Şehit Süleyman Danacı Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu Bölümü son sınıf öğrencisi Kübra'nın karne sevinci okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından evine taşındı.

Sağlık sorunları nedeniyle eğitimine evde devam etmek zorunda kalan Kübra Sercan'ın sınavlara katılımı, okul yönetimi tarafından sağlandı. Okuldan özel olarak alınıp sınavlara götürülen Kübra, eğitim sürecini başarıyla tamamladı. Karne günü geldiğinde ise sağlık durumu nedeniyle okula gidemeyen Kübra'nın karnesi evinde takdim edildi. Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer'in talimatıyla, Okul Müdür Yardımcısı Hamza Kılıç, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Musa Can, Rehber Öğretmen Mutlu Kaya ve Sınıf Rehber Öğretmeni Oğuzhan Erdoğan, Kübra'nın evini ziyaret ederek hem karnesini hem de gösterdiği azim ve başarı dolayısıyla ödülünü verdi.

Kübra'nın, annesine "Bugün benim de karnemi getirirler mi anne?" şeklinde sorduğu öğrenildi. Ziyaretin gerçekleşmesiyle bu isteği karşılık buldu ve Kübra büyük mutluluk yaşadı. Ziyarette, öğrenci ve ailesiyle sohbet edilerek gelecek eğitim hayatı hakkında bilgilendirme yapıldı. Aile, okulun eğitiminden, öğretmenlerinden ve idaresinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devletimiz var olsun, tüm eğitim camiasına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber: İbrahim EMÜL- Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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