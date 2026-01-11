Haberler

Amanos Dağları beyaz örtüyle kaplandı

Amanos Dağları beyaz örtüyle kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de etkili olan kar yağışı sonrası Amanos Dağları beyaz bir örtüyle kaplandı. Dronla havadan görüntülenen bölgede çam ağaçları ve evlerin çatılarındaki kar manzarası görsel bir şölen sundu. Ziyaretçiler, kar görmek için bölgeye akın etti.

OSMANİYE'de etkili olan kar yağışı sonrası Amanos Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının alt kısımları ve evlerin çatılarında biriken karların oluşturduğu manzara dronla havadan görüntülendi.

Amanos Dağları'nda etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatıları ve ağaçların alt kısımları beyaz örtüyle kaplanırken, çam ağaçlarının yeşil tonlarıyla oluşan kontrast, güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta ve bin 650 metre rakımda bulunan Zorkun Yaylası çarşı merkezi ile Şenlik Tepesi'nde evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kar görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeye akın ederken, yayla yolunda oluşan araç kalabalığı ve ortaya çıkan eşsiz görüntüler dron ile havadan kaydedildi. Şenlik Tepesi'ndeki seyir terasında fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu anları telefonlarıyla kaydetti. Yağışların yüksek kesimlerde daha etkili olduğu gözlendi.

Öte yandan Osmaniye Valiliği, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, kar görmek için bölgeye çıkan sürücülerin kış şartlarına uygun lastik ve kar zinciri bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı

İşte Bülent Ersoy'un çileden çıktığı anlar