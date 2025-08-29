Osmaniye'de İtfaiye Ekipleri Havalandırma Boşluğuna Düşen Kediyi Kurtardı

Osmaniye'de bir berber salonunun havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Berber çalışanları tarafından duyulan kedi sesi, acil yardım çağrısına yol açtı. İtfaiye ekipleri kediyi özel aparatla çıkartarak, hayvan barınağına teslim etti.

OSMANİYE'de havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerinde bulunan berber salonu çalışanları, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri, ucunda özel yakalama aparatı bulunan uzatma değneği kullanarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru kedi, bakım ve tedavisi yapılmak üzere Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı'na teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
