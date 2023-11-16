Osmaniye'de İşçi Servisi Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye'de servis minibüsü kaza yaptı: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halindeki yolcu bulunmayan Isuzu marka işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye Erzin Eski yolu Akyar Köyü'nde meydana geldi. Osmaniye'den Erzin istikametine seyir halinde olan 31 GB 322 Plakalı Murat O. idaresindeki içerisinde yolcusu bulunmayan Isuzu marka minibüs, iddiaya göre yolda başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolünden çıkarak yolun sol tarafında bulunan zeytin bahçesine devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat O. ve kardeşi Ali O. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.