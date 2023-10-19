Osmaniye Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 19 mahallede cadde, sokak ve kapı numaraları yenileme işlemleri tamamlandı. Vatandaşların ikametlerine gelen kargo, evrak ve benzeri belgelerin adrese teslim edilememesinden kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar 19 mahallede tamamlandı.

- Osmaniye'de 19 mahallede numaralandırma çalışması tamamlandı

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 19 mahallede cadde, sokak ve kapı numaraları yenileme işlemleri tamamlandı.

Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı numarataj birimi, adres ve numaralandırma yönetmeliğine uygun olarak 38 mahallede cadde, sokak ve kapı numaralarının yeniden düzenlenmesi için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ikametlerine gelen kargo, evrak ve benzeri belgelerin adrese teslim edilememesinden kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar 19 mahallede tamamlandı.

Ulusal adres veri tabanında kurumların adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlayan Osmaniye Belediyesi, kurumlar ve muhtarlar iş birliği ile mahalle haritalarını ve krokilerini hazırlıyor. Bu çerçevede yürütülen numarataj çalışmalarıyla ilgili konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çevik, "Adres güncellemelerinden dolayı mahallemize gelen posta ve kargo çalışanları teslimat sırasında zorluk çekiyorlardı. Yapılan numarataj çalışması ile bu sorun ortadan kalkmış oldu" dedi.

Cadde ve sokak isimleri ile kapı numaralarının yazılı olduğu levhaların basım işlemleri yine Osmaniye Belediye personellerince kurum bünyesinde kurulan lazerli baskı makinesiyle hazırlandığı kaydedildi.

(MSL-FKE-Y)