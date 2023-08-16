Osmaniye Belediyesi ATA Projesi ile Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ATA Projesi çerçevesinde evde bakım hizmeti alan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yüzleri gülmeye devam ediyor. Evlerinde ziyaret edilen vatandaşların saç-sakal, tırnak ve banyo gibi genel bakım ihtiyaçları alanında uzman ekipler tarafından yapılıyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ATA Projesi çerçevesinde evde bakım hizmeti alan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yüzleri gülmeye devam ediyor. "Evimde Mutluyum" sloganıyla evlerinde ziyaret edilen vatandaşların saç-sakal, tırnak ve banyo gibi genel bakım ihtiyaçları alanında uzman ekipler tarafından yapılıyor.

Osmaniye Belediyesi'nin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik "Evimde Mutluyum" sloganıyla başlattığı ATA Projesi çerçevesinde, vatandaşların yüzleri gülmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım ve Banyo Hizmetinde görevli personeller tarafından planlanan haftalık çizelge çerçevesinde evlerinde ziyaret edilen yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyor. Görevli hemşire tarafından yapılan tansiyon ölçümünün ardından saç-sakal ve tırnak kesimi gibi kişisel bakımları alanında uzman personeller tarafından yapılan vatandaşlar, daha sonra banyo için hazırlanıyor. Yapılan genel temizlik işlemlerinin ardından ekipler tarafından hazırlanan özel tasarım banyo havuzunda vatandaşlar banyo yaptırılıyor. Banyo hizmetinin ardından açık yarası bulunan ya da uzun süre yatmaktan dolayı oluşan tahrişler ekipler tarafından pansuman ediliyor.

Verilen hizmetten dolayı Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür eden Süleyman Avşar'ın eşi Birsen Avşar, "Osmaniye Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel hizmet veriyor. Zor günümde yetiştiler, elimden tuttular bu yüzden çok minnettarım. Diyecek söz bulamıyorum. Çok teşekkür ederim. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ben bu hizmeti duydum, müracaat ettim. Allah razı olsun hemen geldiler. Ellerinden geldiği kadar hizmetlerini hürmetlerini ettiler. Ne yapabiliriz diye sordular. Eksiğimiz var mı dediler. Eksikleri yok. Zaten her şeyi yapıyorlar. Yapılan tüm hizmetlerden dolayı belediyemize de çok teşekkür ederim" dedi.

Evde bakım hizmeti alan Gülsüm Aslan ise, "Verilen hizmetten çok memnunum. Allah razı olsun. Gönderenden de gelenden de hizmeti yerine getirenden de çok memnunum. Hepsi de çok iyi. Tırnağımı kesiyorlar, tansiyonuma bakıyorlar, banyomu yaptırıyorlar. Ardından da yatağıma yatırıyorlar daha sonra gidiyorlar" diye konuştu. - OSMANİYE