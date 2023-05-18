Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Osmancık'ta Gençlik Şöleni düzenlendi.

Osmancık'ta Gençlik Haftası, 15 Mayıs 2023 tarihinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Kutlamalar 17 Mayıs'ta gençlik şöleni ile devam etti. Osmancık Gençlik Merkezi tarafından organize edilen şölen 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Gemici Mahallesinde bulunan merkezin bahçesinde gerçekleşti. Etkinliğe katılan davetliler resim öğretmeni Hakan Çağlar ve öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ile karşılanırken etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve Nurşen Gülümser yönetimindeki folklor ekibinin İstiklal Marşımızı işaret dili ile okumasıyla devam etti. Şölende gençlik merkezinde eğitim alan öğrenciler şiirlerini yorumlarken, Müzik Öğretmeni Hilal Gönül Kınıklı yönetimindeki müzik grubu koro ve solo şarkılar seslendirdi.

Tiyatro Eğitmeni Umut Canbolat tarafından kaleme alınan ve 2006 yılında kitaplaştırılan 2 perdelik Mapit-Mapit adlı eser öğrenciler ve merkez personelleri Aslı Bayram, Huriye Köser, Cansu Sarısakal tarafından sahneye konulurken oyuncuların performansı göz doldurdu.

Tiyatro oyununun ardından Nurşen Gülümser yönetimindeki folklor ekibi hem potpori folklor kıyafetiyle hem de yöresel halk oyunları gösterileri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kuş seslerinin ve çiçek kokularının etrafa yayıldığı Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte davetlilere pilav ve ayran ikram edilirken, kutlamalar çuval oyunu, halat oyunu ve sandalye kapmaca gibi eğlenceli yarışmalarla gün boyu sürdü.

Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun katılımda bulunduğu şölene Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Emniyet Müdür Vekili Durhasan Güngör, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci katıldı. - ÇORUM