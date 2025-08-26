Ormanda Tomrukla Yaralanan Adam Yolda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanda çalışırken ayağına tomruk düşüp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalp krizi geçiren Nail Aytar (63) yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Elmacık köyü Samurlu Mahallesi Ötegeçe mevkisindeki ormanda meydana geldi. Orman işinde çalışan ve aynı zamanda Elmacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nail Aytar'ın ayağına tomruk düştü. Yaralanan Aytar'ın yardım istemesi üzerine bölgede çalışan yeğeni Tahir Aytar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Nail Aytar gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda kalp krizi geçirdi. Aytar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nail Aytar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.