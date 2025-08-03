Ormancılar Derneğinden Orman Yangınları Açıklaması

TÜRKİYE Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı, "Bazen ağaç gövdelerindeki yangın, gövdenin içinden köke kadar ilerleyebiliyor. Yangın alanı söndürülmüş olsa da kökteki yanmanın devam ettiği örnekler görülebilir" dedi.

Türkiye genelinde yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve insan kaynaklı faktörler nedeniyle çıkan orman yangınları, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğunlaşıyor. Yangınların örtü ve tepe yangınları olarak iki şekilde etkili olduğunu belirten Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Başkanı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, "Bazen ağaç gövdelerindeki yangın, gövdenin içinden köke kadar ilerleyebiliyor. Yangın alanı söndürülmüş olsa da kökteki yanmanın devam ettiği örnekler görülebilir. Ancak bu durum, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra etrafta yanıcı madde kalmadığı için yeni bir yangın başlatmaz. Örtü yangını yani toprağın yüzeyine yakın olan ince yanıcı materyaller, yani kuru maddelerle otları, çalıları yakarak ilerleyen, ağaçların gövdesini yalayarak geçen yangınlar ki bu yangınların enerjileri genelde düşüktür. Bir de tepe yangınları şeklinde gerçekleşir. Bu tepe yangınları da ağaçların tepelerini tamamen sömürme yani ibrelerini yakmadır. Kızılçam ormanı üzerinden konuşursak yangınlar ibrelerini yakma veya kavurma şeklinde ilerler. Enerjisi yüksektir bu tür yangınların. 700-800 derecelere kadar ulaşabilir bu yangınlarda yangın enerjisi" dedi.

TOPRAK ALTINDAKİ KÖK YANMASI YENİ BİR YANGINA NEDEN OLMAZ

Her iki yangın türünde de ağaçların öldüğünü ancak gövdelerinin tamamen yanmadığını belirten Prof. Dr. Kavgacı, şunları söyledi:

"Özellikle tepe yangınlarında ağaçların gövdeleri tamamen yanmaz, sadece kabukları kavrulur. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü, bu ağaçları odun endüstrisine kazandırır. Ancak çok nadir durumlarda gövde tamamen yanabilir. Bu da genellikle yangının o bölgede uzun süre kalmasıyla olur. Böyle bir durumda, gövdeden köke doğru bir yanma ilerlemesi gözlenebilir. Oksijen boşluğu nedeniyle ateş toprağın altına doğru sınırlı bir süre ilerleyebilir. Yangın söndürülmüş olsa bile kök yanmasının devam ettiği vakalar rastlanabiliyor. Ancak bu durum, soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra çevrede yanıcı madde kalmadığı için yeni bir yangına yol açmaz. Özellikle yol kenarlarında veya ince çaplı ağaçlarda görülebilir. Ancak bunlar oldukça nadir örneklerdir. Yangın bittikten sonra toprak altında yangın devam ediyor şekilde bir genelleme yapmak doğru olmaz. Bunlar yalnızca tekil bazı örneklerde görülebilecek durumlardır."