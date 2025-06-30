Orman Yangınında Kuş Yuvasi Koruma Altına Alındı

Orman Yangınında Kuş Yuvasi Koruma Altına Alındı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında, ekipler bir kuş yuvasını güvenli bir alana taşıyarak koruma altına aldı. Yangında yaralanan bir kaplumbağa da hayata döndürüldü. Yetkililer, doğaya sahip çıkılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

KUŞ YUVASI KORUMA ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cuma günü çıkıp, dün itibarıyla kısmen kontrol altına alınan orman yangını, doğaya büyük zarar verdi. Ormanda yaşayan hayvanlar yangından olumsuz etkilenirken, bazı canlılar ekiplerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Ekipler, yanan alan içinde yaptıkları taramalarda içinde yumurta olan bir kuş yuvası buldu. Yuva, daha güvenli bir bölgeye titizlikle taşınarak, koruma altına alındı.

KAPLUMBAĞA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Yangın bölgesinde yarı baygın bulunan bir kaplumbağa da ekiplerin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Pet şişeyle su verilen kaplumbağa, kısa süre sonra hareketlendi. Yetkililer, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını, sayısız canlının yaşam alanı olduğunu hatırlatarak, doğaya sahip çıkılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Diğer yandan orman ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ahmet ERDEM/TARAKLI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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