Orman Yangınında Kaplumbağa Kurtarıldı

ORMAN YANGININDA ALEVLERDEN ETKİLENEN KAPLUMBAĞA KURTARILDI

OSMANİYE'de çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, alevlerin etkilediği bir kaplumbağa ise yangın söndürme işçileri tarafından kurtarıldı.

Amanos Dağları eteklerindeki Karaçay mevkisinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede yapılan incelemede yangınlardan etkilenen bir kaplumbağa bulundu. Karacalar yangın söndürme ekibi tarafından alevlerin arasından çıkarılan kaplumbağa, arazözden su dökülerek serinletildi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan kaplumbağa daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.