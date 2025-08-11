Orman Yangınında Kaplumbağa Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de meydana gelen orman yangınında, alevlerin etkilediği bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

1) ORMAN YANGININDA ALEVLERDEN ETKİLENEN KAPLUMBAĞA KURTARILDI

OSMANİYE'de çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, alevlerin etkilediği bir kaplumbağa ise yangın söndürme işçileri tarafından kurtarıldı.

Amanos Dağları eteklerindeki Karaçay mevkisinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede yapılan incelemede yangınlardan etkilenen bir kaplumbağa bulundu. Karacalar yangın söndürme ekibi tarafından alevlerin arasından çıkarılan kaplumbağa, arazözden su dökülerek serinletildi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan kaplumbağa daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.