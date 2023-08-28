Orman İşçisi Kestiği Ağacın Altında Hayatını Kaybetti
Yaşam Haberleri
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akçakese köyü Bostancı Mahallesi mevkiindeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Ramazan Ergin (44), motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Ergin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam