Orhangazi'de kamyonet çarptı: Anne ağır yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, anayolun karşısına geçmek isteyen anne Hatice Kul (43) ile kızı E.K.'ya (10) seyir halindeki kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Hatice Kul'un durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kaza saat 19.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan H.P. (53) yönetimindeki 16 VD 125 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kul ile kızı E.K.?ya çarptı. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin çarptığı anne ile kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Anne Hatice Kul'un sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)