Orhaneli'de Yıldırım Düşmesiyle Başlayan Orman Yangını Söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle başlayan yangın söndürüldü.
Deliballar Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, su ikmal aracı ve ekipler bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.