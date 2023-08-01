Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt Kur'anı Kerim öğrenen öğrencilere dondurma ikram etti
Yaşam Haberleri
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçe merkezi ve mahallelerde Kur'an-ı Kerim kursu eğitimi alan minik öğrencilere ders aralarında dondurma ikram etti. Aykurt, diğer mahalle camilerinde de öğrencileri ziyaret ederek ikramlara devam edeceklerini belirtti.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt Kur'anı Kerim öğrenen tüm öğrencilere dondurma ısmarladı.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli Müftülüğü programında ilçe merkezi ve mahalleleri camilerinde Kur'an-ı Kerim kursu eğitimi gören minik öğrencilere ders aralarındaki dinlenme zamanında dondurma ikramı yaptı.
Aykurt "Dondurma ikramlarımız diğer mahalle camilerinde kuran kursu eğitimi alan minik öğrencilere de devam edecek onları ziyaret edeceğiz" dedi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam