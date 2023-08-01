Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt Kur'anı Kerim öğrenen öğrencilere dondurma ikram etti

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçe merkezi ve mahallelerde Kur'an-ı Kerim kursu eğitimi alan minik öğrencilere ders aralarında dondurma ikram etti. Aykurt, diğer mahalle camilerinde de öğrencileri ziyaret ederek ikramlara devam edeceklerini belirtti.