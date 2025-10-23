Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları bir kez daha kamuoyuna açıkladı. 23 Ekim'de yayımlanan yeni listede, bazı ürünlerde yasaklı boya, bitkisel yağ, nişasta ve kanatlı et tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

TARHANADA GIDA BOYASI SKANDALI

İstanbul, İzmit, Ankara ve Gaziantep'te yapılan incelemelerde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. İstanbul ve İzmit'te "organik ürün" etiketiyle satılan tarhanalarda gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

Ankara'da yapılan kontrollerde petekli ve süzme çiçek balında taklit ve tağşiş, Gaziantep'te üretilen bir yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI VE BAŞ ETİ

Afyonkarahisar ve Bursa'daki denetimlerde ise et ürünlerinde yapılan hileler ortaya çıkarıldı.

Kıymalı kol böreği, lahmacun, köfte ve sucuk örneklerinde kanatlı hayvan eti ve baş eti bulundu. Bakanlık, bu tür uygulamaların hem tüketiciyi yanılttığını hem de ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu vurguladı.

BAHARATLARDA YABANCI MADDE TESPİTİ

Denetimler, baharat sektöründe de hileli üretimi ortaya çıkardı. Isparta'da üretilen kekik örneklerinde yabancı madde, Sakarya'da üretilen tatlı biber örneklerinde ise domates bulundu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda sektöründeki denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlık yetkilileri, taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

İşte Bakanlığın ifşa ettiği firmalar: