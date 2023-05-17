Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Çerli Mahallesi'nde sabah karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Suphi H.'nin (46) kullandığı 52 PB 162 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından da sulama kanalına devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ali Akçay (54) isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU