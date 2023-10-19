Ordu'da TIR ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve nişan merasiminden dönen aynı aileden Mustafa Kocakoç (56), eşi Güllü, oğlu Samet Kocakoç (22) ile torunu Abdurrahman Tonkal'ın (8) vefat ettiği kazada ölü sayısı 5'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan İsmail Kocakoç (32) da yaşamını yitirdi.

Kaza, 16 Ekim'de ilçeye bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan nişan merasiminden memleketleri Ordu'ya dönen Samet Kocakoç yönetimindeki 52 AED 730 plakalı otomobil, havanın sisli ve yolun virajlı olması nedeni ile Necmi Şeker yönetimindeki 52 ACA 224 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Samet ile yanındaki babası Mustafa ve annesi Güllü Kocakoç hayatını kaybetti. İsmail Kocakoç, Halime Tonkal ve Abdurrahman Tonkal yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un torunları Abdurrahman Tonkal, sevk edildiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren baba, anne, oğlu ve torunu Akkuş ilçesine bağlı Kuççuvaz Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Necmi Şeker ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un kızı Halime Tonkal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DİĞER OĞUL DA YAŞIMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un diğer oğlu İsmail Kocakoç da burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.