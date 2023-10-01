Ordu'da Mercimek Taşıyan Tır Alev Aldı

Ordu'da, Kazakistan'dan Mersin'e mercimek taşıyan tır seyir halindeyken alev alarak yandı.

Olay, Perşembe ilçesi Nefise Akçelik Tüneli içerisinde Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan'dan Mersin'e mercimek taşıyan Ahmet Düdükçü'nün kullandığı 34 DG 2376 plakalı tır, Nefise Akçelik Tüneli içerisinde alev aldı. Durumu fark eden sürücü yangına müdahale etmeye çalışarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında Karadeniz Sahil Yolu geçici olarak ulaşıma kapatılarak, ulaşım farklı bir güzergahtan sağlandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Tırın çekici kısmı kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU