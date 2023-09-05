Ordu'da kaybolan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Korgan ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya giden Emirhan Dolak kayboldu. Arama-kurtarma ekipleri, gölette ayak izleri tespit etti ve çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya giden Emirhan Dolak (13) kayboldu. Çocuğun bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında ekipler, bölgedeki gölette ayak izleri tespit etti. Dolak'ın düşme ihtimali üzerine çalışmalar gölette yoğunlaştırıldı.

İlçeye bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası'na küçükbaş hayvanları otlatmaya giden Emirhan Dolak'tan yakınları haber alamadı. İhbarı üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışması başlatan ekiplerin yaptığı araştırmada, hayvan otlatmak için gitmiş olduğu bölgede bulunan göletin kenarında ayak izleri olduğunu tespit edildi. Emirhan Dolak'ın gölete düştüğü ihtimali üzerine, gölet yüzeyini tarayan ekipler, çocuğun izine rastlamadı. Ekiplerin, bölgedeki çalışmasının devam ettiği öğrenildi.