Ordu'da ırmağa düşen balıkçı hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'da gece saatlerinde oturduğu barakadan ırmağa düşen balıkçı hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan balıkçı barakasında oturan Ali Dursun dengesini kaybederek suya düştü. Durumu fark eden arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Dursun'un cenazesi, düştüğü noktadan 5 metre uzaklıkta sudan çıkartılırken, yapılan kontrolde ise hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde ve Ali Dursun'a ait elektrikli bisiklette geniş çaplı inceleme yaptı.