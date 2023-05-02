Evladının acısına 4 gün dayanabilen baba, oğlu gibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Osman Keskin (71) ile İstanbul'da yaşayan oğlu Ulaş Keskin (44), 4 gün arayla yaşamını yitirdi.

Fatsa'da yaşayan Osman Keskin'in oğlu Ulaş Keskin, 28 Nisan'da İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Keskin'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketine getirildi. Ulaş Keskin, kılınan cenaze namazının ardından Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Oğlunun acısına dayanamayan Osman Keskin de dün kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Keskin, kılınan cenaze namazının ardından oğlu ile yan yana toprağa verildi.